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Наставник "Химок": понимали, что второй раз подряд обыграть "Локомотив" нелегко

Наставник "Химок" Франк Артига высказался после победы над "Локомотивом".
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Благодарен всем игрокам за их старание на поле. Мы понимали, что второй раз подряд обыграть "Локомотив" нелегко. Даже один раз сложно, не говоря уж про два, - передает слова испанского тренера пресс-служба "Химок".

Встреча 17-го тура чемпионата России прошла в воскресенье на "РЖД Арене" и завершилась победой "Химок" со счетом 3:1. Подмосковный клуб имеет в своем активе 16 баллов и идет на 13-й строчке в турнирной таблице. "Локомотив" с 34 очками располагается на четвертом месте.

Напомним, в матче первого круга, который состоялся 19 октября, "Химки" на своем поле обыграли "Локомотив" со счетом 2:0.

В следующем туре подопечные Артиги в гостях сыграют против московского "Динамо", матч пройдет 8 декабря.

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