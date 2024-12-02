Сообщается, что генеральным директором самарского клуба может стать Антон Синьков, которые ранее трудился спортивным директором в "Крыльях Советов" и в "Балтике" из Калининграда.
Спортивным директором волжан может стать Андрей Орлов, который занимал аналогичную должность в петербургском "Динамо" и в футбольном клубе "Сочи".
"Крылья Советов" после 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25, набрав 18 очков, занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России.
Источник: Legalbet
СМИ назвали имена претендентов на руководящие посты в "Крыльях Советов"
По информации СМИ, в руководящем блоке самарских "Крыльев Советов" собираются провести изменения.
Фото: ФК "Крылья Советов"