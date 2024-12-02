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Генич: Николсон и Жозе для "Спартака" неликвидны. Надо брать хорошего форварда

Известный футбольный комментатор Константин Генич считает, что "Спартаку" стоит расстаться с нападающими Шамаром Николсоном и Виллианом Жозе.
Фото: ФК "Спартак"
- Будем откровенны и признаем: Шамар Николсон и Виллиан Жозе на данный момент для "Спартака" неликвидны. С ними надо расставаться. Садиться за стол переговоров, рассчитывать и того, и другого, и брать хорошего форварда. Если не смогли взять Кордобу, нужен большой нападающий. Когда ты играешь против насыщенной обороны и низкого блока, нужен нападающий, который может продавить. Если есть амбиции, их надо подкреплять.

Шамар Николсон, играющий на позиции центрального нападающего, выступает за "Спартак" с начала 2022 года. Его действующий контракт с российским клубом рассчитан до конца июня 2026 года. Прошлый сезон форвард провел в аренде во французском "Клермоне". В этом сезоне на счету 27-летнего ямайца 235 минут в 8 матчах РПЛ и 228 минут в 5 играх Кубка России, в которых он забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.

Центрфорвард Виллиан Жозе пополнил состав красно-белых в минувшее трансферное окно. Стороны подписали трудовое соглашение до 30 июня 2026 года. 33-летний бразилец принял участие в 13 матчах "Спартака" во всех турнирах, провел на поле суммарно 371 минуту и отличился лишь одним забитым мячом.

Источник: "РБ Спорт"

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