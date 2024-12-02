"Переход в "Зенит" был ошибкой? В своей карьере я ничего бы не менял, даже если бы была возможность", - цитирует Бакаева "СЭ".
Зелимхан Бакаев, выступающий на позиции крайнего форварда, перешел в "Химки" на правах аренды до конца текущего сезона из "Зенита". Прошлый сезон воспитанник академии московского "Спартака" провел также в аренеде, играя за клуб ОАЭ "Аль-Вахда".
В этом сезоне 28-летний нападающий принял участие в 17 матчах за подмосковную команду в РПЛ и Кубке России, и отличился шестью забитыми голами.
Бакаев: даже если бы была возможность, ничего бы не менял в своей карьере
Вингер "Химок" Зелимхан Бакаев порассуждал о своей карьере.
Фото: ФК "Химки"