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Угальде: счастлив, что начал забивать. Все это благодаря "Спартаку"

Нападающий "Спартака" Манфред Угальде прокомментировал свою результативность.
Фото: ФК "Спартак"
- Я действительно счастлив, что начал забивать. Все это благодаря моей команде. Одноклубники создают много моментов. Было непросто, когда у меня была неудачная серия без голов, но это часть процесса. Я все-таки еще молодой игрок и мне нужно набираться больше опыта.

Центрфорвард московского "Спартака" Манфред Угальде после 17 сыгранных туров единолично возглавляет гонку бомбардиров российской Премьер-лиги. На счету 22-летнего костариканца 14 забитых мячей, что на четыре больше, чем у полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова, занимающего второе место.

Отметим, в трех последних играх чемпионата России Угальде забил 8 мячей и отдал 2 голевые передачи.

Источник: "СЭ"

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