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Экс-спортдир "Спартака" Амарал - об Угальде: в России и так много футбольных специалистов, они могут говорить об этом

Бывший спортивный директор "Спартака" Томаш Амарал высказался о прогрессе Манфреда Угальде.
Фото: ФК "Спартак"
"Я не хочу отвечать ни на какие вопросы. В России и так много футбольных специалистов. Они могут говорить об этом, а не я", - цитирует Амарала "Матч ТВ".

Манфред Угальде перешел в московский "Спартак" из голландского "Твенте" зимой этого года за 13 миллионов евро. Напомним, что Томаш Амарал являлся спортивным директором красно-белых с декабря 2023 года по ноябрь текущего года.

В текущем сезоне Манфред Угальде провел за команду Деяна Станковича во всех турнирах 21 матч и записал на свой счет 15 забитых мячей и 3 результативные передачи. На данный момент форвард является лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги.

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