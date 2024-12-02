По информации источника, защитник махачкалинского "Динамо" Валентин Пальцев является одним из кандидатов на трансфер для московского "Спартака" этой зимой. Шансы на переход могут повыситься, если кто-то из центральных защитников красно-белых покинет клуб в зимнее трансферное окно.
В текущем сезоне Валентин Пальцев провел за махачкалинское "Динамо" во всех турнирах 20 матчей и отметился одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в 1,2 миллионов евро, контракт защитника с клубом рассчитан до лета 2026 года. Напомним, что Пальцев дебютировал в составе национальной команды России в сентябре этого года, сыграв против сборной Вьетнама (3:0).
После 17-ти сыгранных туров махачкалинцы располагаются на 11-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 17-ю набранными очками в своем активе.
Источник: Metaratings.
Metaratings: защитник махачкалинского "Динамо" Пальцев находится в лонг-листе "Спартака"
Фото: сборная России по футболу