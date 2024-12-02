Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Ахмат
19:00
ДинамоНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Севилья
23:00
ОсасунаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Рома
22:45
АталантаНе начат

Metaratings: защитник махачкалинского "Динамо" Пальцев находится в лонг-листе "Спартака"

Защитник "Динамо" Махачкала Валентин Пальцев может перейти в московский "Спартак".
Фото: сборная России по футболу
По информации источника, защитник махачкалинского "Динамо" Валентин Пальцев является одним из кандидатов на трансфер для московского "Спартака" этой зимой. Шансы на переход могут повыситься, если кто-то из центральных защитников красно-белых покинет клуб в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Валентин Пальцев провел за махачкалинское "Динамо" во всех турнирах 20 матчей и отметился одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в 1,2 миллионов евро, контракт защитника с клубом рассчитан до лета 2026 года. Напомним, что Пальцев дебютировал в составе национальной команды России в сентябре этого года, сыграв против сборной Вьетнама (3:0).

После 17-ти сыгранных туров махачкалинцы располагаются на 11-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 17-ю набранными очками в своем активе.

Источник: Metaratings.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится