"Спартак" возродился, когда его все списали со счетов. Кто-то оценивал шансы красно-белых на титул в 1%, но теперь команда Станковича снова может считаться претендентом на титул РПЛ. Хорошо, когда в чемпионате есть такая интрига с участием лучших команд", - цитирует Игнатьева "РБ Спорт".
Московский "Спартак" одержал выездную победу над "Краснодаром" в 17-м туре Российской Премьер-Лиги со счетом 3:0, забитыми мячами отметились Манфред Угальде (дубль) и Эсекьель Барко. После 17-ти сыгранных туров красно-белые замыкают тройку лидеров российского чемпионата с 34-мя набранными очками.
В 18-м туре чемпионата России команда Деяна Станковича сыграет на своем поле с "Пари НН". Напомним, что "Спартак" вылетел из Пути РПЛ Кубка России и сыграет с тольяттинским "Акроном" в четвертьфинале Пути регионов. Действующим обладателем Кубка России является петербургский "Зенит".
Игнатьев: кто-то оценивал шансы красно-белых на титул в 1 процент, но теперь они снова могут считаться фаворитами
Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о результатах московского "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"