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"СЭ": "Ростов" не будет обсуждать потенциальный уход Глебова до зимнего перерыва

В "Ростове" отложили разговоры о возможном уходе капитана команды Данила Глебова до перерыва.
Фото: ФК "Ростов"
Как сообщает источник, в руководстве "Ростова" решили отложить обсуждение вопроса о трансфере полузащитника Данила Глебова до ухода РПЛ на зимний перерыв.

Напомним, ранее сообщалось, что к 25-летнему капитану ростовчан проявляет интерес московское "Динамо".

В нынешнем сезоне Глебов провел за желто-синих 22 матча в чемпионате и Кубке России, в которых забил один мяч и сделал одну голевую передачу. Действующее соглашение хавбека с "Ростовом" истекает в июне 2028 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 8 миллионов евро.

Источник: "СЭ"

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