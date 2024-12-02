Как сообщает источник, в руководстве "Ростова" решили отложить обсуждение вопроса о трансфере полузащитника Данила Глебова до ухода РПЛ на зимний перерыв.
Напомним, ранее сообщалось, что к 25-летнему капитану ростовчан проявляет интерес московское "Динамо".
В нынешнем сезоне Глебов провел за желто-синих 22 матча в чемпионате и Кубке России, в которых забил один мяч и сделал одну голевую передачу. Действующее соглашение хавбека с "Ростовом" истекает в июне 2028 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 8 миллионов евро.
Источник: "СЭ"
"СЭ": "Ростов" не будет обсуждать потенциальный уход Глебова до зимнего перерыва
В "Ростове" отложили разговоры о возможном уходе капитана команды Данила Глебова до перерыва.
Фото: ФК "Ростов"