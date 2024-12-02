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Рахимов: Даку может потеряться, если в лес уйдет один. Пока он в Казани, все хорошо

Главный тренер "Рубина" Рашид Рахимов заявил, что не боится потерять форвард Мирлинда Даку в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Рубин"
"Не боюсь ли потерять Даку зимой? Он может потеряться, если в лес уйдет один. Он пока в Казани, все хорошо. Я не боюсь, что Даку может уйти зимой из команды", - цитирует Рахимова "СЭ".

Мирлинд Даку защищает цвета "Рубина" с лета прошлого года. Его действующий контракт с казанским клубом истекает в конце июня 2026 года. В текущем сезоне 26-летний албанец сыграл за рубиновых 18 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых забил 9 мячей и сделал 4 результативные передачи. Transfermarkt оценивает футболиста в 6 миллионов евро.

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