"Еду вчера, захожу посмотреть счёт, а там 3:1 в пользу "Крыльев". Я сначала даже не понял. Смотрел второй тайм и был уверен, что "Зенит" сравняет, но Самара выложилась. Наверно, вопреки, ребята объединились. "Зенит" не суперуверенно играет, при этом все продолжают верить, что он будет чемпионом, и я в том числе. Но вот сказать честно, на данный момент в нашем чемпионате нет команды, показывающей чемпионский футбол", – приводит слова Бурлака Metaratings.
Самарские "Крылья Советов" 1 декабря в Санкт-Петербурге в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 встретились с местным "Зенитом" и одержали победу со счётом 3:2. Благодаря этой победе самарский клуб набрал 18 очков и поднялся на десятую строчку.
После 17-го тура первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает "Зенит", который в своём активе имеет 39 очков. На одно очко от сине-бело-голубых отстает футбольный клуб "Краснодар". Третье место с 34-ю набранными очками делят друг с другом московские команды "Локомотив" и "Спартак".
Бурлак: сейчас в РПЛ нет команды, показывающей чемпионский футбол
Бывший футболист "Крыльев Советов" Тарас Бурлак прокомментировал победу самарцев в матче 17-го тура РПЛ над петербургским "Зенитом" (3:2).
Фото: ФК "Зенит"