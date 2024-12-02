"Сегодня была очень плохая игра. Ноль эмоций у нас. Приехали чуть-чуть побегать по стадиону. Нужно добавлять в желании. Могли догнать "Спартак" и "Локомотив" в турнирной таблице. А мы не уважаем этот шанс. Я очень недоволен подходом к игре. У команды вообще не было эмоций, желания показать что?то болельщикам", - приводит слова Лички "Матч ТВ".
Московское "Динамо" 2 декабря в выездном матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 встречалось против грозненского "Ахматом" и сыграло вничью со счётом 1:1. Благодаря этому результату бело-голубые набрали 32 очка и продолжили занимать пятое место в турнирной таблице чемпионата России.
В следующем туре подопечные Марцела Лички 8 декабря на своем поле встретятся с подмосковными "Химками", которые на данный момент располагаются на тринадцатой строчке. Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
"Приехали чуть-чуть побегать по стадиону". Личка недоволен игрой "Динамо" против "Ахмата"
Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка прокомментировал ничейный результат матча 17-го тура РПЛ сезона-2024/25 с грозненским "Ахматом".
Фото: ФК "Динамо" Москва