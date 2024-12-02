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1 - 1 1 1
ДинамоЗавершен

Тренер "Ахмата" Ташуев: мы должны были выигрывать матч с "Динамо"

Главный тренер грозненского "Ахмата" Сергей Ташуев прокомментировал ничейный результат матча 17-го тура РПЛ сезона-2024/25 с московским "Динамо" (1:1).
Фото: РФК "Ахмат"
"Несчастный случай. Матч наш, мы должны были его выигрывать. Моментов было достаточно. Забей второй мяч — и всё. Но, к сожалению, опять какой?то… Что тут говорить, обвинять никого нельзя. В конце на 98-й минуте создали стопроцентный момент. Как-то так", - приводит слова Ташуева "Матч ТВ".

Грозненский "Ахмат" 2 декабря в домашнем матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 встречался с московским "Динамо". Матч завершился вничью 1:1. После этой игры у чеченского клуба в активе стало 10 очков, которые на данный момент позволяют занимать предпоследнее, пятнадцатое место в турнирной таблице.

В следующем туре "Ахмат" 8 декабря дома сыграет с футбольным клубом "Оренбург". Стартовый свисток должен прозвучать в 19:00 по московскому времени.

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