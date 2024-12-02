"Вопросов много. Личке опять везёт, опять отскочил, опять в конце. Но когда-то же фарт закончится. Нельзя выиграть что-то только на фарте – класс тоже должен быть, а класса немного не хватает. С чем это связано, не знаю. Но в последних играх Лещук даёт жару", - приводит слова Орещука Metaratings.
2 декабря в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 московское "Динамо" на выезде встречалось с грозненским "Ахматом" и сыграло вничью 1:1. Свой гол бело-голубые забили в компенсированное время - его автором стал вратарь Игорь Лещук.
После этой игры "Динамо" набрало 32 очка и на данный момент расположилось на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре ему предстоит домашний матч с подмосковными "Химками".
Орещук - о "Динамо": Личка опять отскочил, но фарт когда-то закончится
Бывший спортивный директор "Динамо" Роман Орещук высказался об игре московского клуба после ничьей с "Ахматом" в 17-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Динамо" Москва