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Глебов рассказал, почему "Ростов" скоро пойдёт в ресторан

Защитник "Ростова" Данил Глебов прокомментировал три гола, забитых с угловых в матче 17-го тура РПЛ с нижегородским "Пари НН".
Фото: ФК "Ростов"
"С угловых не забивали еще в этом сезоне. Пообещал тренер-аналитик, что если забьем с углового, он повезет нас в ресторан. Поэтому в ресторан пойдем скоро. Куда именно? Пока не знаю", - приводит слова Глебова "Матч ТВ".

"Ростов" 30 ноября в домашнем матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 одержал победу над нижегородским "Пари НН" со счётом 4:0. Благодаря этой победе команда Валерия Карпина набрала 23 очка и поднялась на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре ростовчане 7 декабря на своем поле сыграют против самарских "Крыльев Советов".

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