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Чанов: ЦСКА не хватает убийственного форварда в штрафной

Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов высказался об игре "армейского" клуба в нападении.
Фото: ПФК ЦСКА
"ЦСКА не хватает убийственного форварда в штрафной, каким был Вагнер. Конечно, от текущих игроков, которых приобрели в атаку, ждут максимум. В полузащите всё хорошо, есть лидеры, но в нападение нужны люди. Гуарирапа моментами неплохо смотрится, но хочется голов. Главная беда ЦСКА за последние два года — реализация голевых моментов", - приводит слова Чанова Legalbet.

Московский ЦСКА под руководством сербского специалиста Марко Николича после 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25, набрав 28 очков, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. В 17 матчах "армейцы" всего забили 27 голов. Лучшими бомбардирами красно-синих в текущем сезоне РПЛ являются нападающий Тамерлан Мусаев (6 голов), защитник Игорь Дивеев (5 голов), полузащитник Иван Обляков (4 гола).

В следующем туре, который станет последним перед зимним перерывом, ЦСКА 8 декабря на выезде сыграет против воронежского "Факела". Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

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