"Мы воспользовались перерывом на сборные, чтобы тренироваться и исправить те ошибки, которые мы допускали. Как видите, после этого мы выиграли две игры на прошлой и на этой неделе. Теперь было бы хорошо выиграть последний матч, чтобы войти в отпуск с хорошим настроением. Очень важно закончить год хорошо", - приводит слова Гальдамеса "Чемпионат".
После ноябрьской паузы на матчи национальных команд самарские "Крылья Советов" в 16-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 одержали победу над грозненским "Ахматом" (2:1), а в 17-м туре РПЛ выиграли у петербургского "Зенита" (3:2). Теперь в активе волжан 18 очков, которые позволяют команде занимать десятое место в турнирной таблице.
В следующем туре команда Игоря Осинькина 7 декабря в Ростове-на-Дону сыграет против местного "Ростова". Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Защитник "Крыльев" Гальдамес: было бы хорошо перед отпуском выиграть у "Ростова"
Защитник самарских "Крыльев Советов" Томас Гальдамес высказался о выступлении команды в последних матчах.
Фото: ФК "Крылья Советов"