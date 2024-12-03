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Угальде: "Спартак" хочет выиграть РПЛ. Мы должны верить в себя

Нападающий "Спартака" Манфред Угальде заявил, что у красно-белых есть чемпионские амбиции в этом сезоне.
Фото: ФК "Спартак"
- Да, мы хотим выиграть в РПЛ. Мы должны играть для этого, как играли в матче с "Краснодаром", выигрывать. Это сложно, но мы должны прогрессировать. Мы должны верить в себя, что можем стать чемпионами.

Напомним, столичный "Спартак" разгромил в гостях "Краснодар" в 17-м туре чемпионата России со счетом 3:0. В последних играх в РПЛ красно-белые одержали пять побед подряд. Разница забитых и пропущенных мячей за этот отрезок составила +14 (16:2).

За один тур до зимней паузы "Спартак" набрал 34 очка и располагается на третьей строчке в турнирной таблице. От лидирующего "Зенита" москвичи отстают на данный момент на пять баллов.

Источник: "Чемпионат"

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