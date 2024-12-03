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Горшков: Соболев пока вообще не оправдывает покупку

Экс-футболист "Зенита" Александр Горшков оценил игру нападающего Александра Соболева за петербургский клуб.
Фото: ФК "Зенит"
- Что касается Соболева, то он сейчас вообще пока не оправдывает покупку. Была надежда, что при игре с двумя большими форвардами "Зенит" сможет вернуться в игру с "Крыльями". Но пока Александру не удается вписаться в игру команды.

В минувшие выходные "Зенит" уступил на своем поле самарским "Крыльям Советов" в матче 17-го тура российской Премьер-лиги со счетом 2:3. Нападающий сине-бело-голубых Александр Соболев, который присоединился к клубу в это летнее трансферное окно, вышел на замену на 64-й минуте игры и не отличился результативными действиями. В активе форварда 2+1 по системе гол плюс пас в 5 матчах Кубка России.

Источник: "Чемпионат"

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