"Думаю, пока никто не готов к отъезду в европейские чемпионаты. Зимой точно. Пока некому ехать у нас, никто не наиграл. Тюкавин был близок. Наиграл на новый контракт в прошлом сезоне, а в этом уже как-то и не пошло. Так ярко никто и не играет из наших в РПЛ. Сперцян тоже неудачно выступает, я считаю. Вспыхнет, потом пропадает", — приводит слова Терёхина Legalbet.
Константин Тюкавин выступает в составе московского "Динамо". В текущем сезоне 22-летний нападающий в общей сложности принял участие в 20 официальных матчах, в которых 6 раз поразил ворота соперников и отметился 2 результативными передачами.
Действующее соглашение между форвардом и футбольным клубом рассчитано на срок до конца сезона-2027/28. Согласно данным, которые опубликованы на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость российского футболиста составляет 16 млн евро.
Такая же цена установлена на полузащитника петербургского "Зенита" Максима Глушенкова. Эти два футболиста являются самыми дорогостоящими игроками сборной России, которые сейчас выступают в Российской Премьер-Лиге.
Терёхин: никто из российских футболистов не наиграл на переход из РПЛ в Европу
Бывший нападающий московского "Динамо" Олег Терёхин поделился своим мнением о том, кто из российских футболистов сейчас готов к переходу из РПЛ в европейский топ-чемпионат.
Фото: ФК "Динамо" Москва