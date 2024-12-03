Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ипсвич
0 - 1 0 1
Кристал ПэласЗавершен
Лестер
3 - 1 3 1
Вест ХэмЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Мальорка
1 - 5 1 5
БарселонаЗавершен

Кубок Италии

Новости
Болонья
4 - 0 4 0
МонцаЗавершен
Милан
6 - 1 6 1
СассуолоЗавершен

Кубок Германии

Новости
Арминия
3 - 1 3 1
ФрайбургЗавершен
Ян
0 - 3 0 3
ШтутгартЗавершен
Вердер
1 - 0 1 0
ДармштадтЗавершен
Бавария
0 - 1 0 1
БайерЗавершен

Рианчо: логично, что "Спартак" ведёт борьбу за чемпионский титул, так и должно быть

Бывший тренер "Спартака" Рауль Рианчо высказался о победной серии московского клуба в Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Спартак"
"Я не удивлён таким хорошим выступлениям "Спартака", это чемпионская команда с великой историей побед. Да, не всегда получается выигрывать, но у всех грандов случаются спады. К примеру, "Барселона" и "Реал" не каждый год хорошо выступают. Для меня логично, что "Спартак" ведёт борьбу за чемпионский титул, так и должно быть", - приводит слова Рианчо "Советский спорт".

Московский "Спартак" под руковоством сербского специалиста Деяна Станковича в последних пяти турах Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 одержал пять побед с общим счётом 16:2. Благодаря этой победной серии красно-белые после 17-го тура набрали 34 очка и расположились на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет 5 очков.

В последнем официальном матче текущего календарного года "Спартак" 7 декабря в Москве на стадионе "Лукойл Арена" встретится с нижегородским "Пари НН". Стартовый свисток должен прозвучать в 14:00 по московскому времени.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится