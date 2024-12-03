"Я не удивлён таким хорошим выступлениям "Спартака", это чемпионская команда с великой историей побед. Да, не всегда получается выигрывать, но у всех грандов случаются спады. К примеру, "Барселона" и "Реал" не каждый год хорошо выступают. Для меня логично, что "Спартак" ведёт борьбу за чемпионский титул, так и должно быть", - приводит слова Рианчо "Советский спорт".
Московский "Спартак" под руковоством сербского специалиста Деяна Станковича в последних пяти турах Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 одержал пять побед с общим счётом 16:2. Благодаря этой победной серии красно-белые после 17-го тура набрали 34 очка и расположились на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет 5 очков.
В последнем официальном матче текущего календарного года "Спартак" 7 декабря в Москве на стадионе "Лукойл Арена" встретится с нижегородским "Пари НН". Стартовый свисток должен прозвучать в 14:00 по московскому времени.
Рианчо: логично, что "Спартак" ведёт борьбу за чемпионский титул, так и должно быть
Бывший тренер "Спартака" Рауль Рианчо высказался о победной серии московского клуба в Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Спартак"