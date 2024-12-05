Ранее чешский специалист рассказал, что ему нравится игра полузащитника "Ростова" Данила Глебова и футболиста ЦСКА Ивана Облякова.
- С другой стороны, больше я хочу усиления в защиту. Хотел бы сейчас увеличить конкуренцию среди защитников, - передает слова главного тренера "Динамо" "Матч ТВ".
"Динамо" в 17-м туре РПЛ на выезде сыграло вничью с "Ахматом" (1:1). На данный момент в активе бело-голубых 32 очка, клуб занимает пятое место в турнирной таблице.
Следующим соперником "Динамо" в РПЛ станут "Химки", матч пройдет 8 декабря и начнется в 14:00 по московскому времени.
Наставник "Динамо" Личка сообщил, что хотел бы усилить конкуренцию в защите
Наставник столичного "Динамо" Марцел Личка ответил на вопрос, какую позицию хотел бы укрепить в команде.
Фото: Официальный сайт РПЛ