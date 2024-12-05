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Тюкавин: никакой гегемонии "Зенита" не вижу

Форвард столичного "Динамо" Константин Тюкавин высказался о борьбе за чемпионство в этом сезоне.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Помню, после 3-4-го тура вы мне говорили про гегемонию "Зенита". В итоге "Зенит" теряет очки и я не вижу никакой гегемонии. Борьба в этом сезоне есть и будет серьёзнее, чем даже в прошлом, - цитирует Тюкавина "РБ Спорт".

На данный момент турнирную таблицу РПЛ возглавляет "Зенит", опережающий "Краснодар" на один балл. В тройку также входит московский "Спартак", у которого 34 очка. "Динамо" с 32 баллами располагается на пятой строчке.

В этом сезоне 22-летний Тюкавин провел в РПЛ 17 матчей, пять раз поразил ворота соперников и сделал две голевые передачи. "Динамо" в следующем туре в гостях сыграет с "Химками", матч пройдет 8 декабря и начнется в 14:00 мск.

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