"По Ду Кейросу пока ничего не решено, мы будем обсуждать это с нашим трансферным комитетом. Поедем на сборы. Там подумаем и решим, кто будет готовиться ко второй части чемпионата", - цитирует Семака "Чемпионат".
Бразильский полузащитник "Зенита" Ду Кейрос провел осеннюю часть сезона на правах аренды в "Гремио". Клуб бразильской Серии А не стал выкупать контракт Ду Кейроса. Таким образом, хавбек вернется в расположение санкт-петербургского клуба.
Ранее в СМИ появилась информация, что "Зенит" не рассчитывает на Ду Кейроса. По слухам, клуб планирует найти бразильцу новую команду до начала зимних тренировочных сборов.
Семак: по Ду Кейросу пока ничего не решено, мы будем обсуждать это с нашим трансферным комитетом
Наставник "Зенита" Сергей Семак высказался о шансах полузащитника сине-бело-голубых Ду Кейроса остаться в команде на весеннюю часть сезона.
Фото: официальный сайт "Зенита"