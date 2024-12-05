"Тюкавин сказал, что намекает клубу на аренду Захаряна? Мы не будем возражать. Мяч на стороне Арсена и клуба "Реал Сосьедад", - приводит слова Пивоварова "РБ Спорт".
Российский полузащитник перебрался в испанский "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" летом прошлого года. Сумма сделки составила 13 миллионов евро. В своем дебютном сезоне в Испании Захарян принял участие в 40-ка матчах во всех турнирах, включая 5 матчей в Лиге Чемпионов.
На счету Захаряна 1 гол и 2 результативные передачи в Ла Лиге. В текущем сезоне Арсен Захарян на поле не появлялся. Всю первую часть сезона 21-летний полузащитник пропустил из-за травмы.
"Динамо" заинтересовано в возвращении Арсена Захаряна из "Реала Сосьедад"
Гендиректор "Динамо" Павел Пивоваров подтвердил интерес клуба к полузащитнику испанского "Реала Сосьедад" Арсену Захаряну.
Фото: официальный сайт "Динамо"