Состав московского "Спартака" может пополнить 22-летний полузащитник Сантьяго Симон из аргентинского "Ривер Плейта". Как сообщает "Евро-футбол", красно-белые заинтересованы в трансфере игрока, но не планируют делать предложений до прихода в клуб нового спортивного директора.
Сантьяго Симон является воспитанником "Ривер Плейта". В текущем сезоне на его счету 37 матчей за клуб во всех турнирах. В них Симон отметился одним голом и двумя результативными передачами. Большую часть матчей аргентинец провел на позиции центрального полузащитника, в полузащите справа и на месте правого защитника.
По данным Transfermarkt, стоимость Сантьяго Симона составляет 4 миллиона евро. Его контракт с "Ривер Плейтом" рассчитан до конца 2026-го года. Напомним, минувшим летом "Спартак" приобрел у "Ривер Плейта" за 14 миллионов евро аргентинского атакующего полузащитника Эсекьеля Барко.
СМИ: "Спартак" заинтересован в трансфере полузащитника Сантьяго Симона из "Ривер Плейта"
Аргентинский полузащитник "Ривер Плейта" Сантьяго Симон может продолжить карьеру в "Спартаке".
Фото: Fotobaires.com