"Батраков стал настоящим явлением в этом сезоне РПЛ. Его прогресс нельзя не отметить. Алексей мечтает играть в "Барселоне"? Батраков - талант поколения. Техничный парень с думающей головой на поле. Он может играть в "Барселоне", если повезет и испанскому клуб понадобится такой игрок", - заявил Мостовой.
Полузащитник Алексей Батраков является лучшим бомбардиром "Локомотива" в текущем розыгрыше РПЛ. На счету воспитанника "железнодорожников" 10 забитых мячей. Чаще во всем чемпионате отличался только форвард "Спартака" Манфред Угальде (14 голов). Всего на счету Батракова 10+6 по системе гол+пас в 16-ти матчах Премьер-лиги.
Контракт 19-летнего полузащитника с "Локомотивом" рассчитан до лета 2027-го года. В ноябре текущего года Батраков дебютировал в составе сборной России, выйдя на замену и забив гол в товарищеском матче с Брунеем (11:0).
Источник: "РБ Спорт"
Мостовой: Батраков - талант поколения. Он может играть в "Барселоне"
Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о карьерных перспективах футболиста "Локомотива" Алексея Батракова.
Фото: официальный сайт "Локомотива"