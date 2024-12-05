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Мостовой: Батраков - талант поколения. Он может играть в "Барселоне"

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о карьерных перспективах футболиста "Локомотива" Алексея Батракова.
Фото: официальный сайт "Локомотива"
"Батраков стал настоящим явлением в этом сезоне РПЛ. Его прогресс нельзя не отметить. Алексей мечтает играть в "Барселоне"? Батраков - талант поколения. Техничный парень с думающей головой на поле. Он может играть в "Барселоне", если повезет и испанскому клуб понадобится такой игрок", - заявил Мостовой.

Полузащитник Алексей Батраков является лучшим бомбардиром "Локомотива" в текущем розыгрыше РПЛ. На счету воспитанника "железнодорожников" 10 забитых мячей. Чаще во всем чемпионате отличался только форвард "Спартака" Манфред Угальде (14 голов). Всего на счету Батракова 10+6 по системе гол+пас в 16-ти матчах Премьер-лиги.

Контракт 19-летнего полузащитника с "Локомотивом" рассчитан до лета 2027-го года. В ноябре текущего года Батраков дебютировал в составе сборной России, выйдя на замену и забив гол в товарищеском матче с Брунеем (11:0).

Источник: "РБ Спорт"

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