"Конечно, поражение "Крыльям Советов" — трагедия для "Зенита". Уступить дома команде, которую петербуржцы должны были обыгрывать. Не думаю, что в матче с "Акроном" повторится такая же ситуация — "Зенит" добьётся победы. Что Дзюба может противопоставить "Зениту"? Он помогает ребятам освоиться и сформироваться. Но неправильно брать его в учёт по большому счёту", - цитирует Игнатьева "Чемпионат".
Матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги между петербургским "Зенитом" и тольяттинским "Акроном" состоится в субботу, 7-го декабря, на "Газпром Арене", стартовый свисток запланирован на 16:30 по московскому времени. После 17-ти сыгранных туров петербуржцы располагаются на первой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 39-ю набранными очками. Тольяттинцы занимают 9-е место с 19-ю очками в своем активе.
Артем Дзюба перешел в тольяттинский "Акрон" в летнее трансферное окно на правах свободного агента и подписал контракт до лета 2025 года. В текущем сезоне нападающий провел во всех турнирах 10 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 3 результативные передачи.
Игнатьев: что Дзюба может противопоставить "Зениту"? Неправильно брать его в учёт
Российский тренер Борис Игнатьев высказался о предстоящем матче 18-го тура РПЛ "Зенит" - "Акрон".
Фото: ФК "Акрон"