"Станковичу нужно дать время. Впереди зимний перерыв, будут сборы. Подводить какие-то итоги нужно, когда сезон закончится. Всё-таки первый круг ещё ни о чём не говорит. Во второй части чемпионата можно пять матчей подряд выиграть, и ты уже идёшь почти на первом месте. Всё только начинается", - цитирует Павлюченко Legalbet.
Напомним, что Деян Станкович возглавил московский "Спартак" этим летом, ранее сербский специалист работал в венгерском "Ференцвароше" и "Црвене Звезде". После 17-ти сыгранных туров красно-белые замыкают тройку лидеров в турнирной таблице российского чемпионата с 34-мя набранными очками в своем активе. В 18-м туре чемпионата России московский клуб сыграет на своем поле с "Пари НН", который на данный момент занимает 12-е место.
Команда Деяна Станковича вылетела из верхней сетки Кубка России, уступив в двухматчевом противостоянии "Ростову" (1:3 - общ.) и сыграет с тольяттинским "Акроном" в Пути регионов.
Павлюченко: Станковичу нужно дать время в "Спартаке"
Экс-игрок сборной России Роман Павлюченко высказался о работе Деяна Станковича в "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"