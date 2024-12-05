"Уткин играет в РПЛ на хорошем уровне. Шапи уехал в европейский чемпионат, идёт со своей командой вверху таблицы. У Ивана не совсем всё получилось, как хотелось. У него была куча возможностей, команд и шансов, где он мог себя проявить. Видимо, ему надо себя перезапустить, ведь качества у него есть, - цитирует Мартыновича "Чемпионат".
Иван Игнатьев этим летом перешел в армянский "Урарту" на правах свободного агента и заключил контракт до конца текущего сезона. В этом сезоне нападающий провел во всех турнирах 19 матчей и записал на свой счет 13 забитых мячей и 5 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 700 тысяч евро.
Ранее Иван Игнатьев выступал за "Краснодар", казанский "Рубин", московский "Локомотив", "Сочи" и самарские "Крылья Советов". На счету форварда 111 матчей в Российской Премьер-Лиге, 24 забитых гола и 12 результативных передач.
Мартынович: у Игнатьева была куча возможностей, команд и шансов, где он мог себя проявить
Экс-игрок "Краснодара" Александр Мартынович высказался о Иване Игнатьеве.
Фото: ФК "Краснодар"