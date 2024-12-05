"У меня был всего один разговор с серьезным человеком, который сказал, что для Тедеско прощупывают почву в России. Доменико наверняка рассматривает не только Россию, но и другие страны. Про "Оренбург" было сказано в форме шутки, речь скорее идет о топ?клубах. Мне сказали, что Тедеско держит в уме вариант с возвращением в РПЛ", - цитирует Мора "Матч ТВ".
Ранее Эдуард Мор заявил, что главный тренер национальной команды Бельгии Доменико Тедеско может вернуться в Российскую Премьер-Лигу. Сообщалось, что специалиста могут назначить главным тренером "Оренбурга". Напомним, что немецкий специалист возглавлял московский "Спартак" с лета 2019 по 2021 год. Также Тедеско работал в ряде немецких клубов.
После 17-ти сыгранных туров оренбуржцы располагаются на последней строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 8-ю набранными очками в своем активе. Этой осенью новым главным тренером команды был назначен Владимир Слишкович, который ранее работал в московском "Спартаке".
Мор: Тедеско держит в уме вариант с возвращением в РПЛ, про "Оренбург" была шутка
Экс-игрок "Спартака" Эдуард Мор заявил, что Доменико Тедеско может вернуться в РПЛ.
Фото: РПЛ