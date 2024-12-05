"У футболиста Бабича нет никакого таланта. Он может только руками соперника хватать. Меня возмутила его игра против "Краснодара" в последнем матче. Это ужас какой-то! Хоть бы внимание на это какое-то обращали. Нельзя так в футбол играть. Пускай в регби идёт. Надо же играть на опережение, читать игру. Сам "Спартак" играл прекрасно, обалденно, мне понравилось. Но вот этот гад всё впечатление портил! Зараза такая. Противно на него смотреть было. Вот он дешёвое повидло, скорее всего", — приводит слова Пономарёва Legalbet.
Срджан Бабич является игроком московского "Спартака" с августа 2023 года. Его действующее соглашение с футбольным клубом рассчитано на срок до 30 июня 2026 года. Согласно данным, которые представлены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет 6 млн евро.
В нынешнем сезоне игрок сборной Сербии в общей сложности принял участие в 18 официальных матчах, в которых забил соперникам 2 гола, отдал партнерам 1 голевую передачу и получил 6 желтых карточек.
Матч между футбольным клубом "Краснодар" и "Спартаком" прошёл 1 декабря в рамках 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 и завершился победой москвичей со счётом 3:0.
"Пускай в регби идёт". Пономарев заявил об отсутствии таланта у защитника "Спартака" Бабича
Бывший игрок ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев высказался об игре защитника московского "Спартака" Срджана Бабича в матче с "Краснодаром".
Фото: ФК "Спартак"