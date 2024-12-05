"Считаю, что "Локомотив" вообще ни в чем не потерял после ухода Миранчука и прихода Батракова. У него очень большой потенциал, не зря его в сборную вызвали. Разговоры про Европу и "Зенит"? У нас всех молодых футболистов связывают с Европой или с "Зенитом", но я надеюсь, что он станет легендой "Локомотива", - цитирует Ларина "СЭ".
В текущем сезоне Алексей Батраков провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 22 матча и отметился 11-ю забитыми мячами и 8-ю голевыми передачами. Рыночная стоимость 19-летнего игрока, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 5 миллионов евро, контракт полузащитник с клубом рассчитан до лета 2027 года.
Сообщалось, что полузащитник продлит соглашение с клубом во время зимних сборов. Батраков дебютировал за национальную команду России в ноябре этого года и отметился забитым мячом в матче со сборной Брунея (11:0). Эта победа стала самой крупной в истории сборной России.
Ларин - о Батракове: у нас всех молодых футболистов связывают с "Зенитом". Надеюсь, что он станет легендой "Локомотива"
Экс-директор академии "Чертаново" Николай Ларин высказался о полузащитнике "Локомотива" Алексее Батракове.
Фото: ФК "Локомотив"