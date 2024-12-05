"На мой взгляд, Угальде не стоит продавать. Если ставить максимальные задачи команды в этом сезоне, то нужно сохранять его. Есть ли вероятность, что за Угальде придет "Зенит"? Наверное, есть. Но, как мне представляется, "Спартаку" нужно оставлять сильнейших игроков, чтобы решать максимальные задачи", - цитирует Бушманова Metaratings.
В текущем сезоне Манфред Угальде провел за московский "Спартак" во всех турнирах 21 матч и записал на свой счет 15 забитых мячей и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего костариканца в 9 миллионов евро, контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2028 года.
Ранее в СМИ появилась информация, что в услугах Манфреда Угальде заинтересован ряд европейских клубов, в том числе - четыре команды из английского чемпионата. После 17-ти сыгранных туров красно-белые располагаются на 3-й строчке в турнирной таблице чемпионата России с 34-мя набранными очками.
Бушманов считает, что "Спартаку" не стоит продавать Угальде
Экс-игрок "Спартака" Евгений Бушманов высказался о Манфреде Угальде.
Фото: ФК "Спартак"