"Учимся у лучших!" Шатов сообщил, что проходит стажировку в "Зените"

— Вы прибыли сюда (на базу "Зенита" - прим. ред.) на стажировку, так?
— Получается, так.
— Это не шутка?
— Нет, все серьезно.
— Сколько дней она пройдет?
— Два дня. Учимся у лучших!
Олег Шатов 6 ноября был назначен исполняющим обязанности главного тренера екатеринбургского "Урала". Под его руководством команда в Первой лиге сыграла 4 матча, в которых трижды одержала победу и один раз сыграла вничью. После 21-го тура "Урал", набрав 37 очков, делит с "Сочи" третье-четвертое место в турнирной таблице.
Кроме того, "Урал" в матче первого этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России по пенальти выиграл у подмосковных "Химок" и вышел во второй этап.
Олег Шатов, будучи футболистом, в 2013—2020 гг. выступал в составе петербургского "Зенита".
Источник: "РБ Спорт"