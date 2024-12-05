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"Учимся у лучших!" Шатов сообщил, что проходит стажировку в "Зените"

Исполняющий обязанности главного тренера екатеринбургского "Урала" Олег Шатов сообщил о том, что проходит в петербургском "Зените" стажировку.
Фото: ФК "Урал"
— Вы прибыли сюда (на базу "Зенита" - прим. ред.) на стажировку, так?
— Получается, так.

— Это не шутка?
— Нет, все серьезно.

— Сколько дней она пройдет?
— Два дня. Учимся у лучших!

Олег Шатов 6 ноября был назначен исполняющим обязанности главного тренера екатеринбургского "Урала". Под его руководством команда в Первой лиге сыграла 4 матча, в которых трижды одержала победу и один раз сыграла вничью. После 21-го тура "Урал", набрав 37 очков, делит с "Сочи" третье-четвертое место в турнирной таблице.

Кроме того, "Урал" в матче первого этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России по пенальти выиграл у подмосковных "Химок" и вышел во второй этап.

Олег Шатов, будучи футболистом, в 2013—2020 гг. выступал в составе петербургского "Зенита".

Источник: "РБ Спорт"

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