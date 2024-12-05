"Станкович умышленно разбил стекло на скамейке запасных. За неспортивное поведение тренер оштрафован на 50 тысяч рублей", - приводит слова Григорьянца "Матч ТВ".
27 ноября московский "Спартак" в Ростове-на-Дону во втором матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25 проиграл местному "Ростову" (1:2). Во втором тайме наставник красно-белых Деян Станкович ударом разбил стекло на скамейке запасных. Позднее сербский специалист принес извинения и заявил о готовности возместить ущерб.
Станкович оштрафован КДК РФС на 50 тыс. рублей за разбитое стекло в матче с "Ростовом"
Глава контрольно?дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил о наказании главного тренера московского "Спартака" Деяне Станковиче.
Фото: скриншот трансляции "Матч ТВ"