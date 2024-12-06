Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
23:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Интер
20:30
ПармаНе начат
Аталанта
22:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Штутгарт
22:30
УнионНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лилль
21:00
БрестНе начат
Осер
23:00
ПСЖНе начат

Президент РФС Дюков раскрыл принципы подбора соперников для сборной России на 2025 год

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал о планировании товарищеских матчей сборной России по футболу в 2025 году.
Фото: телеграм-канал сборной России по футболу
"Планируем использовать все окна, которые будут в нашем распоряжении, для проведения матчей. Что касается принципов подбора соперников, то для нас важно играть дома, в России. Это необходимо для наших болельщиков. Безусловно, мы будем стремиться увеличить количество встреч с соперниками, которые занимают высокие позиции в рейтинге ФИФА", - приводит слова Дюкова "РИА Новости".

Традиционно в течение одного календарного года выделяется пять окон, во время которых национальные сборные проводят встречи друг с другом: в марте, июне, сентябре, октябре, ноябре. В 2024 году сборная России под руководством Валерия Карпина провела пять товарищеских матчей, в которых одержала пять "сухих" побед. Были обыграны сборные Сербии, Белоруссии, Вьетнама, Брунея, Сирии. При этом в силу разных причин были отменены встречи с командами Парагвая, Таиланда, Пакистана.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится