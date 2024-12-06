"Планируем использовать все окна, которые будут в нашем распоряжении, для проведения матчей. Что касается принципов подбора соперников, то для нас важно играть дома, в России. Это необходимо для наших болельщиков. Безусловно, мы будем стремиться увеличить количество встреч с соперниками, которые занимают высокие позиции в рейтинге ФИФА", - приводит слова Дюкова "РИА Новости".
Традиционно в течение одного календарного года выделяется пять окон, во время которых национальные сборные проводят встречи друг с другом: в марте, июне, сентябре, октябре, ноябре. В 2024 году сборная России под руководством Валерия Карпина провела пять товарищеских матчей, в которых одержала пять "сухих" побед. Были обыграны сборные Сербии, Белоруссии, Вьетнама, Брунея, Сирии. При этом в силу разных причин были отменены встречи с командами Парагвая, Таиланда, Пакистана.
Президент РФС Дюков раскрыл принципы подбора соперников для сборной России на 2025 год
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал о планировании товарищеских матчей сборной России по футболу в 2025 году.
Фото: телеграм-канал сборной России по футболу