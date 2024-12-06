"Дело касается ситуации с Бесардом Сабовичем. После довольно продолжительного процесса рассмотрения дела международный суд встал на сторону футболиста. Вы знаете, сейчас банковские переводы за рубеж требуют дополнительных согласований, это замедляет решение финансовых вопросов. Юристы клуба в диалоге с представителями игрока, вопрос в процессе", = приводит слова Оленева ТАСС.
Бесард Сабович был игроком подмосковных "Химок" с июля 2021 года до августа 2022 года. В российскую команду шведский полузащитник пришел в статусе свободного агента (до этого его последним клубом был турецкий "Кайсериспор"). За химчан хавбек в общей сложности в Российско Премьер-Лиге и в Кубке России принял участие в 23 официальных матчах, в которых забил 1 гол, отдал 1 голевую передачу и получил 4 желтые карточки.
Проведя один сезон, швед покинул клуб в статусе свободного агента, после чего продолжил карьеру в шведской команде "Юргорден".
В "Химках" объяснили, за что получили от ФИФА запрет на трансферы
Генеральный директор "Химок" Николай Оленев дал пояснения по поводу временного запрета ФИФА подмосковным "Химкам" регистрировать новых игроков.
Фото: ФК "Химки"