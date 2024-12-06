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Metaratings: ЦСКА предлагает Файзуллаеву подписать новый улучшенный контракт

По информации СМИ, московский ЦСКА предлагает узбекскому полузащитнику своей Аббосбеку Файзуллаеву подписать новый контракт на улучшенных условиях.
Фото: ПФК ЦСКА
Срок действующего контракта между игроком и футбольным клубом рассчитано на срок до конца сезона-2025/26. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего футболиста в 6 млн евро.

Аббосбек Файзуллаев выступает в составе "армейского" клуба с лета 2023 года, когда его выкупили у ташкентского "Пахтакора" за 500 тыс. евро. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что к игроку сборной Узбекистана имеется предметный интерес со стороны испанского "Реала Сосьедад".

Источник: Metaratings

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