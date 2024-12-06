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Агент Барбоза: сейчас в Европе пристально следят за всеми российскими талантами

Футбольный агент Паулу Барбоза рассказал, что европейские клубы наблюдают за футболистами из России.
Фото: ФК "Локомотив"
- Если что-то и будет, то скорее летом. Индивидуализировать будет некорректно, поэтому фамилии называть не буду. Но сейчас в Европе пристально следят за всеми российскими талантами — как за молодыми, так и за более взрослыми.

Напомним, ранее сегодня, 6 декабря, появилась информация о том, что английский топ-клуб "Манчестер Сити" проявляет интерес к атакующему полузащитнику московского "Локомотива" Алексею Батракову.

В текущем сезоне Батраков, который является воспитанником Академии "железнодорожников", провел 26 матчей в чемпионате и Кубке России, забил 13 голов и отдал 9 результативных передач. 19-летний хавбек занимает на данный момент второе место в гонке бомбардиров РПЛ.

Источник: "РБ Спорт"

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