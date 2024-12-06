"Недавно наткнулся на пост в Telegram Евгения Чернова, где в процентах была высчитана конкуренция футболистов. Он пришел к выводу, что выиграл конкуренцию у двух тысяч таких же пацанов, чтобы просто попасть в профессиональный футбол, не говоря о РПЛ. Чтобы попасть в РПЛ, нужно трудиться, нужна удача, у тебя точно не будет детства. В десять лет попал в интернат — и пожалуйста, тренируйся.
Но не каждый человек станет футболистом, даже если очень сильно захочется. Ты должен как минимум выиграть конкуренцию у еще двух тысяч таких же ребят. А где остальные 1999? У них не было детства, и они ничего не имеют. Поэтому для меня зарплаты футболистов обоснованы", - приводит слова Голенкова "Матч ТВ".
Егор Голенков является уроженцем Самары. Футболист, выступающий на позиции нападающего, является воспитанником Академии футбола имени Юрия Коноплёва, которая располагалась в Самарской области. Профессиональную карьеру начал в 2016 году в составе самарских "Крыльев Советов". Сезон-2017/18 провел в аренде в молодежной команде португальского клуба "Униан Лейрия".
В августе 2021 года Голенкова за 115 тыс. евро у самарских "Крыльев Советов" выкупил чешский клуб "Сигма Оломоуц". Но уже в феврале 2022 года Егор вернулся из Чехии и на правах свободного агента перешел в "Ростов", в котором выступает до сих пор.
Действующее соглашение между нападающим и футбольным клубом рассчитано на срок до 31 декабря 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего форварда в 2,5 млн евро. В текущем сезоне Голенков принял участие в 19 официальных матчах (в среднем, 43,4 мин. за игру), в которых забил соперникам 8 голов и отдал партнерам по команде 2 голевые передачи.
Игрок "Ростова" Голенков объяснил, почему считает обоснованными высокие зарплаты футболистов
Нападающий "Ростова" Егор Голенков ответил на критику высоких заработных плат профессиональным футболистам.
Фото: ФК "Ростов"