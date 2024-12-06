Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Спартак
14:00
Нижний НовгородНе начат
Зенит
16:30
АкронНе начат
Ростов
16:30
Крылья СоветовНе начат
Динамо Мх
19:00
РубинНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эвертон
15:30
ЛиверпульНе начат
Брентфорд
18:00
НьюкаслНе начат
Кристал Пэлас
18:00
Манчестер СитиНе начат
Астон Вилла
18:00
СаутгемптонНе начат
Манчестер Юнайтед
20:30
Ноттингем ФорестНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лас-Пальмас
16:00
ВальядолидНе начат
Бетис
18:15
БарселонаНе начат
Валенсия
20:30
Райо ВальеканоНе начат
Жирона
23:00
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Дженоа
17:00
ТориноНе начат
Ювентус
20:00
БолоньяНе начат
Рома
22:45
ЛеччеНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хольштайн
17:30
РБ ЛейпцигНе начат
Байер
17:30
Санкт-ПаулиНе начат
Бохум
17:30
ВердерНе начат
Айнтрахт
17:30
АугсбургНе начат
Бавария
17:30
ХайденхаймНе начат
Боруссия М
20:30
Боруссия ДНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Монако
19:00
ТулузаНе начат
Ницца
21:00
ГаврНе начат
Анже
23:00
ЛионНе начат

Нино: в России каждый может решить исход матча одним ударом. Удобных нападающих здесь нет

Защитник "Зенита" Нино высказался о нападающих в российской Премьер-лиге.
Фото: ФК "Зенит"
- В российском чемпионате игроки отличаются от тех, с кем я обычно сталкивался в Бразилии. У каждой команды есть своя игровая характеристика, своё качество футбола, которые меняются в зависимости от игры, но все футболисты - большие профессионалы, каждый может решить исход матча одним ударом. Так что удобных нападающих здесь нет, - передает слова футболиста "Зенита" клубная пресс-служба.

Нино присоединился к сине-бело-голубых в январе этого года. Всего 27-летний защитник провел за "Зенит" 35 матчей и смог дважды поразить ворота соперников.

В текущем сезоне РПЛ Нино выходил на поле в 17 матчах, забил один гол и получил три желтые карточки. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года, стоимость Нино оценивается в 10 миллионов евро.

"Зенит" лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав в 17-ти турах 39 очков. В следующем туре клуб с берегов Невы на своем поле примет "Акрон", матч пройдет сегодня, 7 декабря, старт игры намечен на 16:30 мск.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится