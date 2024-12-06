- В российском чемпионате игроки отличаются от тех, с кем я обычно сталкивался в Бразилии. У каждой команды есть своя игровая характеристика, своё качество футбола, которые меняются в зависимости от игры, но все футболисты - большие профессионалы, каждый может решить исход матча одним ударом. Так что удобных нападающих здесь нет, - передает слова футболиста "Зенита" клубная пресс-служба.
Нино присоединился к сине-бело-голубых в январе этого года. Всего 27-летний защитник провел за "Зенит" 35 матчей и смог дважды поразить ворота соперников.
В текущем сезоне РПЛ Нино выходил на поле в 17 матчах, забил один гол и получил три желтые карточки. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года, стоимость Нино оценивается в 10 миллионов евро.
"Зенит" лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав в 17-ти турах 39 очков. В следующем туре клуб с берегов Невы на своем поле примет "Акрон", матч пройдет сегодня, 7 декабря, старт игры намечен на 16:30 мск.
Нино: в России каждый может решить исход матча одним ударом. Удобных нападающих здесь нет
Защитник "Зенита" Нино высказался о нападающих в российской Премьер-лиге.
Фото: ФК "Зенит"