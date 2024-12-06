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Юран: конечно, я бы согласился возглавить "Бенфику" и "Порту". Достаточно получить предложение и полететь

Экс-наставник "Пари НН" Сергей Юран заявил, что с удовольствием бы стал главным тренером "Бенфики" или "Порту".
Фото: ФК "Пари НН"
Юран отметил, что знает португальский язык и хорошо знаком с ментальностью португальцев.

- Конечно, я бы согласился возглавить "Бенфику" и "Порту". Это было бы здорово. Мне бы не понадобилось время на адаптацию. Просто достаточно получить предложение, взять вещи и полететь в Лиссабон или Порту, - передает слова тренера "РБ Спорт".

Юран выступал за "Бенфику" с 1991 по 1994 год, после чего на один сезон перешел в "Порту". Также он выступал за московский "Спартак", английский "Миллуолл" и ряд других клубов.

В своей тренерской карьере Юран работал в "Балтике", "Химках" и "СКА-Хабаровск". Его последним клубом был нижегородский "Пари НН", который он покинул в апреле 2024 года. С того момента специалист находится без клуба.

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