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Титов: пожелаем, чтобы "Спартак" не только победил "Пари НН", но и сделал это ярко

Бывший футболист "Спартака" Егор Титов дал свой комментарий по поводу предстоящего матча красно-белых с "Пари НН".
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Пока пожелаем, чтобы с "Пари НН" была такая же яркая игра, чтобы "Спартак" не только набрал три очка, но и чтобы это было ещё и ярко. Чтобы болельщик, провожая команду в отпуск, был под впечатлением. У "Пари НН" не сыграет несколько футболистов. Конечно, пожелаем хороших сборов и чтобы весна для "Спартака" стала золотой, - цитирует Титова "Чемпионат".

Встреча 18-го тура РПЛ между "Спартаком" и "Пари НН" пройдет сегодня на поле красно-белых, начало матча - в 14:00 мск.

Напомним, коллектив Деяна Станковича в прошлом туре в гостях разгромил "Краснодар", забив в ворота соперника три безответных мяча. "Пари НН" в 17-м туре на выезде потерпел поражение от "Ростова" со счетом 0:4.

На данный момент красно-белые с 34 баллами в активе занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. "Пари НН", у которого 16 очков, располагается на 12-й строчке.

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