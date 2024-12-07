- Мне кажется, что конкуренцию "Зениту" в борьбе за чемпионство составит "Динамо" Марцела Лички. Они ещё наберут своё. Мне импонирует Личка - хотелось бы, чтобы он стал чемпионом, - цитирует футболиста "Сочи" "Чемпионат".
На данный момент в чемпионате России на первом месте идет петербургский "Зенит", у которого в активе 39 баллов. В тройку лидеров также входят "Краснодар" и "Спартак", набравшие в 17-ти турах 38 и 34 балла соответственно. "Динамо" Марцела Лички с 32 очками в активе располагается на пятом месте в РПЛ.
Завтра, 8 декабря, "Динамо" на своем поле примет "Химки" в 18-м туре РПЛ, начало матча запланировано на 14:00 мск.
Магаль: "Динамо" составит "Зениту" конкуренцию в борьбе за чемпионство
Экс-игрок "Факела" Руслан Магаль считает, что столичное "Динамо" сможет составить конкуренцию "Зениту" в борьбе за золотые медали.
Фото: Официальный сайт РПЛ