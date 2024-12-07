"Европейские скауты будут делать выводы о Батракове в конце сезона, потому что это плодотворная работа, которая включает весь чемпионат. Что касается Алексея, то ему, как мне кажется, лучше никуда не уезжать до лета. Да, зимой кто-то может прийти с предложением, но если показать себя и во второй части чемпионата, то можно дождаться очень хорошего предложения", - цитирует Барбозу "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что полузащитник московского "Локомотива" Алексей Батраков интересен английскому "Манчестер Сити", однако представитель игрока опроверг данную информацию.
В текущем сезоне Алексей Батраков провел во всех турнирах 22 матча и записал на свой счет 11 забитых мячей и 8 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего игрока в 5 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2027 года.
Напомним, что полузащитник дебютировал за национальную команду России в ноябре этого года, выйдя на поле в товарищеском матче с Брунеем (11:0). Эта победа стала самой крупной в истории сборной России, а Батраков отметился забитым голом.
Агент Барбоза: Батракову лучше никуда не уезжать до лета - можно дождаться отличного предложения
Футбольный агент Паулу Барбоза высказался о возможном уходе Алексея Батракова из "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"