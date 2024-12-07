"По спортивному директору новостей пока нет. Как будут, расскажу", - цитирует Малышева "РБ Спорт".
Напомним, что в ноябре московский "Спартак" объявил об уходе Томаша Амарала с поста спортивного директора, португалец проработал в клубе меньше года. Сообщалось, что красно-белые рассматривают пять кандидатур - четырех иностранцев и одного россиянина. Ранее стало известно, что спортивный директор одного из турецких клубов отказал красно-белым.
После 17-ти сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 34-мя набранными очками в своем активе. Сегодня, 7-го декабря, красно-белые примут на своем поле "Пари НН" в рамках 18-го тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.
Гендир "Спартака" Малышев: по спортивному директору новостей пока нет
Генеральный директор "Спартака" Олег Малышев рассказал о поисках нового спортивного директора.
Фото: ФК "Спартак"