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Гендир "Спартака" Малышев: по спортивному директору новостей пока нет

Генеральный директор "Спартака" Олег Малышев рассказал о поисках нового спортивного директора.
Фото: ФК "Спартак"
"По спортивному директору новостей пока нет. Как будут, расскажу", - цитирует Малышева "РБ Спорт".

Напомним, что в ноябре московский "Спартак" объявил об уходе Томаша Амарала с поста спортивного директора, португалец проработал в клубе меньше года. Сообщалось, что красно-белые рассматривают пять кандидатур - четырех иностранцев и одного россиянина. Ранее стало известно, что спортивный директор одного из турецких клубов отказал красно-белым.

После 17-ти сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 34-мя набранными очками в своем активе. Сегодня, 7-го декабря, красно-белые примут на своем поле "Пари НН" в рамках 18-го тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

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