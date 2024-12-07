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Станкович: жаль, что сейчас наступает эта пауза

Главный тренер "Спартака" Деян Станкович высказался о зимней паузе в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"Жаль, что сейчас наступает эта пауза. Думаю, мы бы могли провести еще два матча на таком же уровне. Но горжусь той работой, которую проводит штаб", - цитирует Станковича "Матч ТВ".

Сегодня, 7 декабря, московский "Спартак" обыграл с крупным счетом "Пари НН" в матче 18-го тура РПЛ. Игра проходила на домашнем стадионе красно-белых "Лукойл Арене" и завершилась со счетом 3:0. Эта победа стала для команды Деяна Станковича шестой подряд в чемпионате России с общим счетом 19:2.

Первенство страны возобновится после зимней паузы в начале марта будущего года.

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