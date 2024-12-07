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Карпин - о трансферных планах "Ростова": на вход точно ищем усиление

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин поделился информацией о трансферных планах клуба этой зимой.
Фото: сборная России
"На вход точно ищем усиление. На выход… Если будут предложения, от которых мы не сможем отказаться, клуб будет решать по факту, если такие предложения появятся", - цитирует Карпина "Матч ТВ".

По итогам 18 прошедших туров "Ростов" набрал 26 очков и располагается на седьмой строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги. От призовой тройки команда Валерия Карпина отстает на 11 баллов, а от зоны стыковых матчей ростовчан отделяет 10 очков.

После зимней паузы в чемпионате России желто-синие примут на своем поле столичное "Динамо". Игра на "Ростов Арене" запланирована на 2 марта 2025 года.

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