- Могу сказать, что Алексей не по годам взрослый и рассудительный молодой человек, он адекватно реагирует на все, что пишут. Он читает все, но это точно не выбивает его из игрового ритма. Звездной болезни я у него не замечаю.
Напомним, ранее сообщалось о том, что атакующий полузащитник московского "Локомотива" Алексей Батраков стал интересен "Манчестер Сити".
Батраков - воспитанник академии "железнодорожников". Действующее трудовое соглашение 19-летнего игрока с российским клубом рассчитано до конца июня 2027 года. Transfermarkt оценивает текущую стоимость хавбека сборной России в 5 миллионов евро.
В этом сезоне Батраков сыграл 22 матча за красно-зеленых в чемпионате и Кубке России, в которых забил 11 голов и отдал 8 голевых передач. Футболист занимает на данный момент второе место в бомбардирской гонке РПЛ.
Источник: "РБ Спорт"
Агент Батракова: звездной болезни я у него не замечаю
Представитель хавбека "Локомотива" Алексея Батракова Владимир Кузьмичев считает, что у 19-летнего игрока нет звездной болезни.
Фото: ФК "Локомотив"